Bé trai 20 tháng tuổi dỗ em trai 4 tháng uống sữa: Làm anh phải thế!

Có anh chị, em ruột có lẽ là điều hạnh phúc nhất của mỗi đứa trẻ. Mặc dù không phải lúc nào tình cảm anh chị em cũng khăng khít, cũng có lúc tranh giành, thậm chí đánh nhau sứt đầu mẻ trán nhưng từ trong sâu thẳm mỗi người, đó vẫn là một trong những người ruột rà mà mình yêu thương nhất.

Không tin thì xem video đang được cư dân mạng vô cùng thích thú dưới đây. Theo chia sẻ từ người đăng tải, một bé trai mới 20 tháng tuổi, vẫn đang còn… mặc bỉm đã phải lên chức anh cả trong nhà.

Sau cậu nhóc là em trai mới chỉ 4 tháng tuổi đang nằm khóc ré trên giường đòi mẹ. Nghe thấy tiếng khóc của em, "anh cả" lững chững bước vào phòng và cầm lấy bình sữa đã pha sẵn.

Video: Bé trai 20 tháng tuổi dỗ em trai 4 tháng uống sữa

Thay vì đưa luôn cho em trai, cậu nhóc cẩn thận đưa bình sữa lên miệng uống thử trước rồi mới cho em sử dụng. Ngay sau khi được uống sữa, em trai lập tức nín khóc.