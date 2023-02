Bé trai 2 tuổi tử vong tại trường, hiệu trưởng nói do bệnh lý

Sáng 23/2, một ngày sau sự việc bé trai 2 tuổi tử vong, trường mầm non Bé Ngoan nằm trong Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp (Nha Trang) đã hoạt động bình thường trở lại. Bà Phùng Thị Bích Điệp, Hiệu trưởng mầm non Bé Ngoan thông tin với báo chí, kết quả khám nghiệm tử thi chẩn đoán bé trai tử vong “do bệnh lý". Tuy nhiên, gia đình cháu bé hoài nghi lý do này.

Trần tình với báo chí, bà Điệp cho biết bé trai 2 tuổi được gia đình gửi đến trường từ sau Tết. Vì ở môi trường mới nên cháu bé hay quấy khóc.