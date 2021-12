Bé trai 2 tháng tuổi bị bỏ rơi, được bố nuôi đặt tên Lộc Giáng Sinh

Your browser does not support the audio element.

Anh Nguyễn Quân Dũng (trú xã Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, sáng nay (15/12), anh đã trình báo và làm thủ tục về việc nhặt được một bé trai trước cửa nhà mình.

Theo anh Dũng, tối 14/12, khi gia đình anh đang chuẩn bị ăn cơm thì nghe tiếng khóc của trẻ con phía trước cổng nhà. Anh Dũng đi ra kiểm tra thì phát hiện một bé trai được quấn trong chăn ấm và bên cạnh là một túi đồ sơ sinh.