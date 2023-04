Bé trai 13 tuổi tử vong vì làm theo thử thách trên TikTok

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc sử dụng quá liều liên quan đến "Thử thách Benadryl" trên TikTok trong nhiều năm.

Benadryl chứa diphenhydramine, loại thuốc kháng histamine làm giảm tạm thời các triệu chứng sổ mũi và hắt hơi do sốt mùa hè, dị ứng đường hô hấp trên hoặc cảm lạnh thông thường gây ra. Theo FDA, diphenhydramine an toàn và hiệu quả khi được sử dụng theo liều kê của bác sĩ, nhưng liều cao hơn có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về tim, co giật, hôn mê hoặc thậm chí tử vong.

Johnson & Johnson, công ty sản xuất Benadryl đã cảnh báo trên trang web của mình rằng đây "là xu hướng nguy hiểm và cần phải dừng lại ngay lập tức".