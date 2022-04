Bé trai 12 tuổi kể cùng bố trèo lên mái nhà, thoát chết trong vụ cháy ở Kim Liên

Trước đó, khoảng 1h13 ngày 21/4, Trung Tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà dân (tiếp giáp tập thể B9 Kim Liên), ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa.

"Người bệnh có khả năng ngộ độc khí CO, hiện được hồi sức tích cực, chống sốc, chống nhiễm khuẩn, điều trị thay băng hàng ngày. Tiên lượng hồi phục của bệnh nhân khá khả quan. Chúng tôi theo dõi bệnh nhân hàng ngày, dựa vào tiến triển của vết thương và kết quả xét nghiệm, sẽ điều chỉnh thuốc cho hợp lý", bác sĩ Nam Giang nói.

Trung Tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố Hà Nội đã điều động 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy thuộc Công an quận Đống Đa và Công an quận Hai Bà Trưng đến hiện trường.

Thời điểm này, trong nhà có 7 người sinh sống. Ngoài bố con anh L. được cứu sống, 5 người còn lại đều tử vong. Trong đó, 4 nạn nhân tử vong tại chỗ và bé trai một tuổi còn dấu hiệu hô hấp, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Theo ghi nhận của PV VTC News, trưa cùng ngày, toàn bộ sân chơi và khu vực gần vụ hỏa hoạn bị phong tỏa. Hàng chục cán bộ công an của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an), các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Nội có mặt tại hiện trường. Cục cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cũng cử lực lượng tới phối hợp điều tra.

Công an Hà Nội nhận định, vụ cháy xảy ra trong đêm, nhà cơi nới dạng ống, nhỏ và bí, làm nhiệt tăng cao và khói bốc nhanh. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Minh Tuệ