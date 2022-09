Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong ngõ nhỏ Hà Nội dưới trời mưa

Ngày 8/9, trao đổi với PV, chỉ huy Công an phường Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, Công an phường đang phối hợp với UBND phường Đông Ngạc, ra thông báo tìm bố mẹ của một bé gái bị bỏ rơi trước cửa nhà số 11, ngõ 521 đường An Dương Vương, tổ dân phố Nhật Tảo 2, phường Đông Ngạc vào sáng cùng ngày.