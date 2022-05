Bế mạc SEA Games 31: Hội tụ để tỏa sáng - Gather to shine

Chương trình nghệ thuật Lễ bế mạc SEA Games 31 được chia làm 3 chương cụ thể như sau:



Chương 1 sẽ mang tên "Hà Nội của tôi, tình yêu của bạn". Thủ Đô Hà nội, mảnh đất Nghìn năm Văn hiến, luôn có những cách đặc biệt để thể hiện nét thanh lịch của người Tràng An, sự ấm ấp, hồn hậu và rất hiếu khách. Với chùm ca khúc về Hà Nội như Hà Nội đêm trở gió - Nồng Nàn Hà Nội - Góc Hà Nội - Tháng 10 Hà Nội - Hà Nội niềm tin yêu hi vọng do các nghệ sỹ Đông Hùng - Khánh Linh- Bảo Trâm - Phạm Anh Duy, với nền thực cảnh về cuộc sống thanh bình qua bàn tay biên đạo của Dương Đình Hải và phối nhạc của Huy Tuấn.

Chương 2 sẽ mang tên "Hội tụ". Phần chính của Lễ bế mạc với sự bắt đầu bằng Lễ chào cờ, màn diễu hành của của 11 quốc gia, 40 môn thể thao, nhóm trọng tài và tình nguyện viên. Cùng với đó là những hình ảnh ấn tượng nhất trong 12 ngày diễn ra SEA Games 31 do VTV thực hiện. Tiếp theo là bài phát biểu tổng kết của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Trưởng ban tổ chức SEA Games 31; Tuyên bố bế mạc Đại hội của Lãnh đạo Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và nghi thức hạ cờ, tắt đuốc. Điểm nhấn trong chương này là lễ chuyển giao cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á cho Campuchia - nước chủ nhà của SEA Games 32 và chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng của đất nước Chùa Tháp: vũ điệu Apsara - biểu tượng của văn hóa, tâm hồn và bản sắc của người Khmer. Những vòng hoa màu trắng do các vũ công đeo đại diện cho các nước thành viên SEA Games là biểu tượng cho sự cùng chung tay vì hòa bình và phát triển. Ngay sau đó là lời giã bạn của nước chủ nhà SEA Games 31 - Việt Nam bằng chùm bài hát Quan họ - Di sản Phi vật thể thế giới được UNESCO công nhận với những làn điệu Mời Trầu, Giã bạn, và Người ơi người ở đừng về qua phần trình bày của 100 nghệ sỹ Dân ca Quan họ Bắc Ninh.