Bé gái lớp 4 thấp còi so với các bạn, bác sĩ khám bệnh tiết lộ nguyên nhân đến từ 2 sai lầm mấu chốt

Mẹ của Xiaoyu rất lo lắng rằng cô bé sẽ không cao thêm được nữa nên đã cho con đi khám. Tuy nhiên sau khi thăm khám sơ bộ, bác sĩ không phát hiện thấy điều gì bất thường, họ đã yêu cầu gia đình cho bé kiểm tra bằng tia X và phát hiện tuổi xương của Xiaoyu là 9 tuổi, tức là quá trình phát triển xương chậm hơn một tuổi so với tuổi thật của cô bé. Đây là lý do mấu chốt dẫn đến việc Xiaoyu sẽ thấp hơn so với các bạn cùng lớp.

Sau đó, bác sĩ đã nói chuyện kỹ lưỡng với gia đình và thấy rằng sức ăn của Xiaoyu rất ít, mỗi bữa cô bé chỉ ăn khoảng nửa bát cơm và mỗi ngày thường thức đến 11 giờ mới đi ngủ được.