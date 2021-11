Bé gái kể chuyện khủng khiếp với bà bán nước, sau đó người cha bị bắt

Lần thứ hai xảy ra vào ngày 14/6, khi vợ đi ra chợ Long Biên, nhà chỉ còn hai bố con, Dần tiếp tục xâm hại con gái, dù cô bé cố giãy giụa, khóc xin tha: “Bố ơi con xin bố, bố đừng làm như thế”.



Trong khi con gái vùng vẫy, khóc và xin, bị can không dừng lại mà bịt miệng không cho cô bé kêu lên.



Khi Dần thực hiện xong hành vi mất nhân tính, chị H. trở về nhà và không hay biết chuyện con gái vừa bị xâm hại.





Về phía cháu M., trong khi mẹ đóng cửa đi ngủ, cô bé đi ra quán nước gần nhà, kể lại chuyện vừa bị bố xâm hại với người bán nước. Người phụ nữ này đã đưa M. đến công an phường trình báo.



Sau khi nhận được nguồn tin, Công an quận Ba Đình khám nghiệm hiện trường, thu giữ các vật chứng, dấu vết liên quan và trưng cầu giám định.



Đến ngày 15/6, Dần bị bắt giữ về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Về dân sự, cháu M. yêu cầu bị can Nguyễn Hữu Dần phải bồi thường 50 triệu đồng.



Việc bị can khi đang có vợ và 3 con mà chung sống như vợ chồng với chị H. từ năm 2001- 2015 đã vi phạm vào điểm b, khoản 1, Điều 59, Nghị định 82/NĐ/CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ.



Tuy nhiên, hành vi này đến nay đã hết thời hiệu xử phạt hành chính nên CQĐT không đề cập xử lý.