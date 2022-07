Bé gái bị nhóm bắt cóc khống chế, hiếp dâm trong nhà vệ sinh

Sau khi nghị án kéo dài, ngày 1/7, TAND quận Phú Nhuận (TP.HCM) đã tuyên phạt bị cáo Lê Nhật Tân (22 tuổi, quê Bình Định) năm tù 12 năm tù về 3 tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, “cưỡng đoạt tài sản” và “bắt, giữ người trái pháp luật”.



Bị cáo Trần Phương Nhu, Lê Kiến Đạt (19 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM), Lê Ngọc Minh (19 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) cùng 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Nguyễn Minh Hiếu (24 tuổi, ngụ quận Tân Phú) 7 năm tù.



Theo truy tố, do mâu thuẫn về tiền bạc với Lâm Thị Ngọc T. (SN 2002) nên Nhu nhắn tin nhờ Hiếu bắt T. về để đòi nợ giúp Nhu và được Hiếu đồng ý. Sau đó, Hiếu đã rủ Minh, Đạt, Nguyễn Nhật Nam (2005) cùng tham gia.



Khoảng 3h ngày 27/6/2019, Đạt báo cho Nhu biết nhìn thấy T. đang ở tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (TP.HCM) nên cả nhóm lập tức tới tìm T.

Các bị cáo bị dẫn giải vào tòa

Khi đến nơi, Nhu gọi T. ra ngoài đòi 7 triệu đồng (số tiền này là Nhu tự quy đổi từ chiếc điện thoại mà anh Q.quản lý quán cà phê nơi T. làm việc cho mượn khi cô làm tại đây. Tuy nhiên, sau khi nghỉ việc T. không trả lại). Khi bị Nhu đòi số tiền quy đổi từ chiếc điện thoại, T.không trả và nói đã khất với anh Q. khi nào đi làm có tiền sẽ trả lại.



Nhu không đồng ý và yêu cầu T. ra quán cà phê gần đó nói chuyện. Nhìn thấy nhóm Nhu đông người nên T. sợ và không đi. Hiếu liền khống chế T. lên xe của Nam và Minh, chở về quán cà phê của anh ruột của Hiếu tại phường 13, quận Phú Nhuận.



Sau đó, Nhu yêu cầu T. phải gọi cho gia đình, bạn bè để trả nợ cho Nhu, nếu không sẽ dùng biện pháp mạnh như đánh, cắt khớp gối…



Tiếp đó, Tân lấy lấy một con dao kề sau lưng T., khống chế lên lầu 2 rồi chốt cửa lại. Tại đây, Tân yêu cầu T. vào nhà vệ sinh cởi quần áo ra để anh ta chụp hình, quay phim, mục đích uy hiếp tinh thần. Vì sợ hãi nên T. đã làm theo yêu cầu của Tân. Sau đó, Tân đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với T. và cấm cô không được nói cho ai biết.



Đến 9h30 cùng ngày, Hiếu chở Nhu về nhà và dặn Tân ở lại canh chừng T. Một lát sau, khi thấy có 2 người khách lên uống cà phê, T. giả vờ xin đi vệ sinh rồi chạy tới nhờ 2 người khách giúp đỡ. Người khách đã cho Trâm mượn điện thoại gọi trình báo công an.



Nhận được tin trình báo, 15 phút sau, Công an phường 13, quận Phú Nhuận đã tới đưa cả nhóm của Tân về trụ sở làm việc.



Tại Cơ quan công an, Nhu khai được ông Q. nhờ tìm T. đòi lại chiếc điện thoại Samsung J7 nên đã nhờ người yêu là Nguyễn Minh Hiếu giúp mình.



Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Nhu chưa đủ 16 tuổi và Nam chưa đủ 14 tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “bắt, giữ người trái pháp luật”.



Đối với Đạt, Minh và Nam khi đến quán cà phê thì chỉ ngồi tại cửa ra vào, không đe doạ buộc T. trả tiền nên không chịu trách nhiệm hình sự về tội “cưỡng đoạt tài sản”.



Xét thấy, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, gây mất trật tự xã hội nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Vì vậy, sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên các bị cáo mức án như trên.