Bé gái bị mẹ bỏ rơi nhưng ngày đêm buồn khóc và ngồi ở cửa chờ đợi, 1 năm sau thay đổi ngỡ ngàng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Nghệ An (CDC Nghệ An).