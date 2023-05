Bé gái bị bạo hành chấn thương sọ não đang phải thở máy

Lãnh đạo UBND TP Đà Lạt đã tới bệnh viện thăm cháu bé và yêu cầu phía công an làm rõ sự việc. Công an TP Đà Lạt phát hiện bé gái nhập viện do bị bạo hành. Theo đó, Trần Hoài Thương, 33 tuổi, ở Đà Lạt cùng mẹ của bé là nghi can.

Qua xác minh, mẹ bệnh nhi là Nguyễn Hồng Phúc Ân đã ly thân với chồng hồi tháng 2. Ân sau đó đưa con về sống tại phòng trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 3, TP Đà Lạt. Người này có tình cảm với Trần Hoài Thương.