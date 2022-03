Bé gái bán vé số bị người thân hành hạ hơn 1 tiếng không ai can

Mới đây, trên MXH xuất hiện một file ghi âm được cho là một vụ hành hạ trẻ em khiến nhiều người bức xúc. Trong clip, một người phụ nữ lớn tiếng mắng chửi, tra hỏi tại sao chỉ bán được ít như vậy, kèm theo đó là âm thanh tiếng đánh đập và tiếng khóc thét của bé gái.

Ghi nhận của Người Đưa Tin, vụ việc xảy ra tại khóm 10, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Đoạn clip phát ra âm thanh đánh đập. Nguồn Pháp luật TP.HCM

Người quay clip là người đàn ông, sống gần nơi xảy ra sự việc. Theo lời của người này, vào khoảng 1 giờ sáng 2/3 anh đang ở trong phòng thì lại nghe tiếng đánh đập trẻ con dữ dội nên đã ra ngoài nghe ngóng.