Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Rơ Châm Nuk (21 tuổi, trú tại xã Ia Ka, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) về hành vi hiếp dâm.

Nghi phạm Nuk khai nhận đã khống chế, hiếp dâm bé gái 9 tuổi.

Trước đó, Công an huyện Chư Păh nhận được trình báo của anh T.C.B về việc con gái 9 tuổi của anh đang trên đường đi chơi về thì bị Rơ Châm Nuk khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm.



Khoảng 1 giờ sau khi nhận được trình báo, lực lượng công an đã phát hiện Rơ Châm Nuk đang lẩn trốn tại rẫy cà phê trên địa bàn xã Ia Ka nên mời về trụ sở làm việc.



Tại cơ quan công an, bước đầu Nuk khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.