Bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' hành hạ đến chết: Công an kết luận nguyên nhân tử vong

Theo thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, căn cứ Kết luận giám định pháp y tử thi ngày 20/1/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, nguyên nhân tử vong của bé N.T.V.A. (8 tuổi) là do phù phổi cấp do sốc chấn thương.

Thi thể bé V.A. có nhiều vết bầm tím lớn.

Như VTC News đưa tin, ngày 22/12/2021, Bệnh viện ở Bình Thạnh tiếp nhận cấp cứu bé gái N.T.V.A. (8 tuổi) được cha ruột Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ quận 1) đưa đến trong tình trạng ngưng tuần hoàn tim phổi.

Bệnh viện kết luận bé gái đã tử vong trước đó, thi thể cháu có nhiều vết bầm tím lớn, vết khâu mờ cũ trên mặt nghi do bị đánh, nên trình báo công an.