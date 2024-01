Bé gái 8 tháng tuổi bốc "mùi lạ", lời nói của bác sĩ khiến mẹ bật khóc ân hận

Chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt với những người lần đầu làm mẹ vừa thiếu kiến thức vừa thiếu kinh nghiệm. Câu chuyện dưới đây cũng coi như một bài học đắt giá dành cho tất cả các bà mẹ bỉm sữa.

Theo Sohu, chị Lý (Trung Quốc) có một cô con gái 8 tháng tuổi và chị bắt đầu cai bỉm. Vào một đêm nọ khi không mặc tã cho con đi ngủ, chị Lý phát hiện trên cơ thể con có mùi rất khó chịu. Lúc đầu người mẹ tưởng người con bẩn nên đã đưa bé đi thay quần áo. Tuy nhiên sau khi được thay quần áo sạch sẽ, trên người cô bé vẫn còn mùi lạ đó.

Không còn cách nào khác, chị Lý quyết định đưa con đi tắm để cơ thể sạch sẽ hơn. Thế nhưng điều bất ngờ hơn là sau khi tắm, ngoài mùi sữa tắm trên cơ thể cô bé 8 tháng thì vẫn còn một mùi hương rất lạ và khó chịu. Người mẹ có chút khó hiểu xe lẫn sợ hãi vì dù đã tắm, thay quần áo mới nhưng không hiểu sao cơ thể con vẫn bốc ra mùi lạ?

Vậy nên ngay ngày hôm sau, chị Lý đã đưa con gái đến bệnh viện để thăm khám. Bác sĩ cho biết mùi lạ không phải xuất phát từ quần áo hay do người bé bẩn mà do cô bé mắc bệnh về đường tiết niệu do không được mẹ chú ý vệ sinh vùng kín cẩn thân.

Chị Lý đột nhiên nhớ ra mỗi khi tắm hay thay tã cho con gái chị đều xả nước qua loa nghĩ rằng đã sạch nên chưa bao giờ rửa kĩ càng bộ phận sinh dục cho bé hơn. Nghe lời bác sĩ nói chị Lý mới ân hận về cách chăm sóc sai lầm của mình khiến cơ thể con mới bốc mùi lạ khó chịu đến vậy.