Bé gái 6 tuổi ở Bắc Kạn bị hai thiếu niên xâm hại

Tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức xác minh, khám nghiệm hiện trường.

Theo điều tra ban đầu, trưa 24/9, C., T., L. và hai cháu nhỏ cùng thôn chơi ở sân nhà của C. Thời điểm này, bố mẹ và người thân của C. không có nhà. Sau đó, C. và T. đã lôi kéo, dụ dỗ và thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu L. Đáng chú ý, C. và L. có mối quan hệ họ hàng.