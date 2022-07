Bé gái 6 tuổi nói tiếng Anh như người bản xứ

Đối với cộng đồng yêu thích tiếng Anh nói chung và hay lướt TikTok, bé Chloe (tên thật: Bạch Dương) không phải là gương mặt xa lạ. Dù mới chuẩn bị lên lớp 1 và cũng sắp tròn 6 tuổi, cô bé này đã có khả năng giao tiếp tiếng Anh trôi chảy khiến nhiều người lớn phải thán phục.

Ít ai biết rằng ngoài năng khiếu trời phú về ngoại ngữ, ngay từ lúc còn nhỏ Chloe đã được mẹ dạy tiếng Anh bằng nhiều cách khác nhau.

Những clip nói tiếng Anh thuần thục của Chloe được mẹ em - chị Thanh Tịnh, hiện đang làm việc cho một công ty về Công nghệ thông tin (Đà Nẵng) đăng tải lên MXH nhận được vô vàn lời khen ngợi dành cho bé.

Ngay cả những tài khoản nước ngoài cũng phải thốt lên: "So cute! You speak English very naturally” (Thật dễ thương! Bé nói tiếng Anh như người bản xứ).



Chị Nguyễn Thanh Tịnh và con gái Chloe (Bạch Dương)

Làm quen với tiếng Anh khi mới 4 tuổi

Chị Tịnh cho biết ngay từ nhỏ, Chloe đã thể hiện năng khiếu về ngôn ngữ. Khi Chloe mới 4 tuổi, chị Tịnh đã cho con học trên app dạy tiếng Anh để con biết thêm nhiều từ vựng khác nhau.

Bên cạnh đó, mỗi khi 2 mẹ con ở nhà cùng nhau, chị Tịnh luôn nói chuyện, đọc truyện, cho con nghe tiếng Anh thụ động hàng ngày, xem những kênh YouTube có chọn lọc về ngữ điệu tình huống ngữ cảnh để rèn luyện cho con tự sắp xếp nội dung khi nói chuyện 1 cách mạch lạc và rõ ràng cũng như chuẩn hơn về mặt ngữ pháp.

"Điều khiến tôi bất ngờ nhất đó là Chloe chưa bao giờ chán hay tỏ vẻ không thích tiếng Anh, kể cả phải nghe tiếng Anh thụ động vài tiếng đồng hồ hay học tiếng Anh online cùng thầy giáo, thậm chí là học app dạy tiếng Anh hoặc học ở trung tâm. Nhưng chính vì điều đó mà tôi lo rằng tôi sẽ làm cho con bé quá tải.

Ở nhà chỉ có 1 mình tôi giao tiếp tiếng Anh với bé và tất cả mọi người khác đều nói tiếng Việt vì vậy Chloe vẫn giao tiếp tiếng Việt ổn và không có ảnh hưởng gì nhiều.

Đó cũng là 1 mục đích của tôi khi rèn luyện song ngữ phản xạ chuyển đổi cho con", chị Tịnh cho biết.