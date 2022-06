Bé gái 5 tuổi viêm vùng kín kéo dài, kháng toàn bộ kháng sinh thông thường

Theo BSCKII. Diêm Thị Thanh Thuỷ, Trưởng khoa Khám Sản tự nguyện, BV Phụ Sản Hà Nội cho biết, một bà mẹ trẻ gọi điện cầu cứu bác sĩ khi con gái 5 tuổi bị viêm âm đạo mấy năm nay điều trị khắp nơi không khỏi.



Bác sĩ Thủy cho bệnh nhân vào bệnh viện để khám và làm xét nghiệm. Khi có kết quả xét nghiệm cấy tế bào âm đạo và làm kháng sinh đồ, bác sĩ kinh hãi vi khuẩn kháng toàn bộ kháng sinh thông thường chỉ còn nhạy cảm một loại kháng sinh mạnh nhất hiện nay (imipenem). Bác sĩ Thủy tư vấn với mẹ bé gái có thể điều trị kháng sinh kết hợp 1 liệu trình dinh dưỡng xem sao.



BS Thủy cho biết gần đây có nhiều trẻ nhỏ hay mắc viêm âm đạo như trường hợp của bé gái trên. Cách đây 3 năm có bé gái 3 tuổi thường xuyên ra khí hư xanh. Gia đình cho đi khám khắp nơi lại còn nghi ngờ bị xâm hại tình dục.



Điều lạ là bác sĩ đã điều trị rất nhiều thuốc khác nhau cho cháu nhưng tình trạng không cải thiện, khí hư tại quần lót vẫn màu xanh không đỡ. Cuối cùng tâm sự và hỏi han với người mẹ thì được biết bé gái này chỉ ăn thịt và ăn rất nhiều đồ ăn nhanh, uống nhiều nước ngọt, nước có ga không thích ăn rau và uống nước hoa quả.



Từ việc khai thác đó, bác sĩ kê đơn cho bé và dặn mẹ cho con ăn chế độ cân bằng dinh dưỡng tăng cường rau xanh, quả, sữa chua. Sau một thời gian tình trạng viêm của cháu đã hết.

BS Thủy cho rằng gốc của vấn đề ở chỗ chế độ ăn của các con quá nhiều thịt, nhiều đường, nhiều mỡ, ít rau, uống ít nước tạo môi trường axit gây viêm. Khi viêm đi khám mỗi bác sĩ lại cho 1 liều kháng sinh tăng dần nhưng gốc vấn đề vẫn không được giải quyết.



Ngược lại vi khuẩn kháng toàn bộ các loại kháng sinh thông thường. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng nếu chẳng may con mắc một nhiễm trùng khác nặng hơn viêm âm đạo thì sẽ vô cùng nguy hiểm.



BS Diêm Thuỷ khuyến cáo, các bà mẹ có con gái nhỏ cần quan tâm kiểm tra quan sát đồ lót của con khi thấy có khí hư, hay con ngứa ngáy khó chịu bộ phận sinh dục có thể bé đã bị viêm nhiễm vùng kín cần đưa đến bác sĩ chuyên khoa để khám và xử lý kịp thời.



Bởi, theo BS. Diêm Thuỷ, viêm âm đạo là bệnh đơn giản nhưng nếu không điều trị kịp thời nó để lại hệ luỵ lớn, khi viêm không được điều trị dứt điểm nó sẽ đã lan vào tử cung, buồng trứng khi đó thì ảnh hưởng nặng nề.



Bác sĩ Tạ Việt Cường – Phó giám đốc Trung tâm khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe sinh sản (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) cho biết, dù tỷ lệ trẻ bị viêm âm đạo không nhiều, tuy nhiên các bậc phụ huynh tuyệt đối không được chủ quan.



BS Cường cũng cảnh báo thêm nguyên nhân gây ra tình trạng viêm âm đạo ở trẻ nhỏ có thể do mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Với nguyên nhân này thì nguồn lây chủ yếu là từ bố mẹ sang.



Ví dụ như trường hợp bố hoặc mẹ mắc bệnh lậu, giặt chung quần áo với nhau thì vi khuẩn từ quần áo bố mẹ sẽ sang quần áo của con (chủ yếu là quần chíp), từ đó khiến bé bị nhiễm bệnh lậu và gây viêm âm đạo.



Ngoài ra, tuổi nhỏ trẻ thường hay bị giun kim. Khi giun kim chui ra từ hậu môn chủ yếu ban đêm sẽ xâm nhập lên vùng âm đạo của trẻ và gây viêm âm đạo trẻ.



Nguyên nhân khác là do vệ sinh kém. Đặc biệt, tay người lớn tiếp xúc với mầm bệnh, nhưng trước khi vệ sinh vùng kín cho trẻ lại không rửa tay bằng xà phòng, từ đó sẽ dễ lây nhiễm sang cho trẻ.



BS Cường khuyến cáo cha mẹ nên vệ sinh cho con kỹ, không nên chủ quan nghĩ trẻ nhỏ có gì mà viêm. Nếu cha mẹ mắc bệnh truyền nhiễm không giặt chung đồ với con đặc biệt đồ lót.



Khi con có hiện tượng viêm, việc sử dụng các biện pháp dân gian như dùng nước chè xanh, trầu không để rửa cho trẻ dù phương pháp này cũng rất tốt tuy nhiên với một số loại viêm nhiễm thì bệnh đỡ hơn nhưng có những viêm nhiễm không khỏi được. BS khuyến cáo nên đưa trẻ tới bác sĩ chuyên khoa khám tìm nguyên nhân.