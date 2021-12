Bé gái 4 tuổi cấp cứu vì hội chứng 'cô bé tóc mây' hiếm gặp

Theo đó, bé gái 4 tuổi ở Cà Mau được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng nề, tổn thương gan cấp, li bì. Bệnh nhi phải thở máy và truyền kháng sinh, thuốc vận mạch.



Tình trạng nghiêm trong trên khởi đầu với đợt nhiễm trùng đường ruột, ói liên tục, tiêu lỏng và đau quặn bụng. Sau khi nhập viện tại tỉnh Cà Mau 2 ngày, bụng bé gái chướng dần, bí trung tiện và đại tiện. Nghi ngờ em bị tắc ruột, bệnh viện địa phương đã chuyển lên TP.HCM



Tại Bệnh viện Nhi đồng TP, bé được siêu âm và Xquang theo dõi hội chứng tắc ruột. Các điều dưỡng phát hiện trong phân có kèm theo quấn tóc rất lớn, trôi ra dần qua đường hậu môn. Lọn tóc này có dạng hình đoạn ruột dài.

Phần tóc lưa thưa và cuộn tóc trong ruột bé gái 4 tuổi. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ nhận định, cô bé đã nuốt một lượng tóc trong thời gian dài mà cha mẹ và người thân không phát hiện. Khối tóc này quấn chặt dạ dày cô bé và tràn vào ruột. Đây là hội chứng nuốt tóc hiếm thấy được đặt tên theo nhân vật cổ tích Rapunzel – cô bé tóc mây. Kiểm tra lại mái tóc bệnh nhi, nhận thấy đoạn trán và hai bên thái dương trên đầu em tóc lưa thưa, phù hợp bệnh cảnh.



Sau khi em đi tiêu ra khối tóc, tình trạng sốc nhiễm trùng nhanh chóng cải thiện, bụng xẹp hẳn. Đồng thời, bé không cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, bệnh viện đã sắp xếp cho bệnh nhi này một cuộc điều trị tâm lý sau khi ổn định.



Nguồn cơn của hội chứng tóc may Rapunzel có thể do yếu tố tâm lý, tâm thần và rối loạn cảm xúc gây nên. Để loại bỏ thói quen nhổ tóc ở trẻ nhỏ, phụ huynh cần quan tâm, giúp tinh thần bé ổn định, điều trị theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.



Theo một chuyên gia tâm lý học thuộc Đại học Swinburne, hội chứng Rapunzel có thể phát triển trên người mắc chứng nhổ tóc (trichotillomania) hoặc nhóm người bị thiểu năng trí tuệ. Búi tóc Rapunzel gây những triệu chứng dạ dày - ruột khá nặng, thậm chí 4% người mắc đã tử vong.



Bệnh viện Nhi đồng TP khuyến cáo, phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ lười ăn, mệt mỏi, hay nôn, hay cáu bẩn, hoặc thấy con hay than vãn, bực tức mỗi khi đi học về.



Ngoài ra, các dấu hiệu như lo lắng, sợ đến trường, đau bụng trước mỗi buổi đến lớp, không thích ra ngoài chơi cùng bạn bè, gia đình...có thể là các chỉ điểm để phụ huynh quan tâm đến hành vi của con trẻ mỗi ngày.