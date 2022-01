Bé gái 3 tuổi có đinh trong hộp sọ: Tạm giữ người mẹ và tình nhân

Trưa 19/1, trả lời PV VTC News, lãnh đạo UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, công an đã tạm giữ mẹ của bé Đ.N.A và người tình.

Cũng theo lãnh đạo UBND huyện Thạch Thất, người tình của mẹ cháu A. sinh năm 1992, làm nghề thợ mộc, trú tại xã Thạch Hoà, chưa lập gia đình và chưa có tiền án, tiền sự.

"Ngay sau khi nhận được thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất về việc cháu A. nhập viện trong tình trạng nguy kịch, có nhiều đinh găm trong hộp sọ, chúng tôi chỉ đạo công an điều tra. Hiện công an huyện đã có báo cáo gửi công an thành phố. Chính quyền xã Canh Nậu cũng đến thăm hỏi, động viên hỗ trợ gia đình ông nội cháu A.10 triệu đồng", lãnh đạo UBND huyện Thạch Thất thông tin thêm.