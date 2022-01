Bé gái 2 tuổi bị “dượng hờ” đạp chấn thương sọ não tử vong

21 phút trước Tin pháp luật

Vĩnh Long - Ngày 11.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đúng theo quy định của pháp luật đối với bị can Nguyễn Minh Quân (31 tuổi, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) về hành vi giết người.