Bé gái 2 tuổi bị bạn đánh dã man trong lớp tại Bắc Giang: Phụ huynh có nên dạy con cách tự vệ từ bé?

Mẹ bé gái bị bạn đánh xử lý sự việc thế nào?

Mới đây, sự việc một bé gái 2 tuổi bị bạn đánh đập dã man tại một trường mầm non tư thục trên địa bàn Bắc Giang đã khiến dư luận không khỏi phẫn nộ. Nhưng người xót xa và đau lòng nhất chính là bố mẹ của bé gái này. Sau khi phát hiện con bị đánh, mẹ bé đã chia sẻ dòng trạng thái đầy bức xúc. Chị cho biết mỗi lần xem lại video là một lần chị khóc nức nở vì thương con.

Bản thân chị cũng hoang mang vì không biết lỗi do cậu bé đánh con mình, do cô giáo hay do chính chị đã chọn sai trường ngay từ đầu. Theo bà mẹ này, mục đích cho con đi học sớm và lựa chọn trường tư vì muốn bé có môi trường giáo dục tốt hơn và giúp con dạn người, nhưng cuối cùng chuyện đau lòng này lại xảy đến. Bà mẹ không ngừng thắc mắc vì sao cô giáo để bé khóc lâu như thế rồi mới vào và vẫn không thể ngờ sự việc này lại xảy đến với đứa con mà chị chăm bẵm, yêu thương.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, phía nhà trường đã xin lỗi gia đình và mong muốn giải quyết theo hướng tình cảm. Thời điểm bé gái bị các bạn đánh, cô giáo đang đi lấy cơm cho các bé nên sự việc xảy ra là ngoài ý muốn muốn. Tuy nhiên, trách nhiệm ở đây phần nhiều thuộc về các cô khi không quản lý sát sao các con. Phía gia đình bé gái cũng đã yêu cầu nhà trường phải có những nội quy, hướng giải quyết cụ thể để không xảy ra những sự việc tương tự như vậy.