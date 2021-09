Tối 23/9 vừa qua, ông Vũ Văn Hòa (45 tuổi, quê Thái Bình) đến nhà nghỉ Sơn Vũ ở xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, để mua dâm.



Tại đây, ông Hòa gặp P.A. (15 tuổi, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang). Hai bên thỏa thuận mua bán dâm với giá 350.000 đồng/lượt.

Đối tượng Vũ Văn Hòa

Sau đó, cả hai đã lên phòng 301 để quan hệ tình dục. Quá trình quan hệ, P.A. bị rách thành âm đạo, chảy nhiều máu phải đi cấp cứu tại Bệnh viện sản nhi Bắc Giang ngay sau đó.



Ngày 25/9, bà Nguyễn Thị Th. (SN 1979, trú tại xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) đã làm đơn gửi tới Công an huyện Lục Nam trình báo về việc cháu P.A. bị người khác ép buộc đi bán dâm tại nhà nghỉ Sơn Vũ.



Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Yên Dũng đã tổ chức lực lượng điều tra, xác minh.



Liên quan đến vụ việc trên, ngày 27/9, Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Văn Hoà để điều tra về hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi.