Bé gái 13 tuổi bị 4 công nhân hiếp: Điều tra việc sử dụng lao động trẻ em

Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 4 công nhân hiếp dâm một bé gái chưa đầy 16 tuổi ở huyện Việt Yên. Đáng chú ý, 4 công nhân tham gia vụ hiếp dâm đều còn rất trẻ, từ 16 đến 19 tuổi.



Bé gái bị hiếp dâm chỉ mới 13 tuổi, chưa đủ tuổi lao động tối thiểu. Trong khi, cả 4 bị can và bị hại đều được công an thông báo là công nhân của Công ty TNHH TK Tech Vina tại Việt Yên.



Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang cho hay, ngay sau khi vụ án xảy ra, Sở đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh Bắc Giang ưu tiên điều tra vụ án này nhằm làm rõ hành vi xâm hại trẻ em nghiêm trọng và làm rõ dấu hiệu sử dụng lao động trẻ em.