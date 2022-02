Bế cháu đi thang cuốn bị ngã, ông tử vong, cháu thương nặng

Theo ETToday đưa tin, vào ngày 19/2 vừa qua tại 1 trung tâm thương mại lớn giữa thành phố Navoiy, Uzbekistan xảy ra vụ tai nạn thang cuốn thương tâm.

Cụ thể, vào thời điểm trên, 1 người đàn ông trung niên 53 tuổi bế cháu gái nhỏ 3 tuổi đang trên thang cuốn từ tầng 5 đi xuống tầng 4. Lúc này, đứa bé có biểu hiện quấy khóc, cựa người qua lại trong vòng tay của người ông.