Bê bối Djokovic: Nhà vô địch nguy cơ ngồi tù vì nói dối

"Nếu dương tính, bạn phải cách ly", Thủ tướng Brnabic nói với BBC, đồng thời nhấn mạnh nếu Nole vi phạm các quy tắc, bà sẽ lấy ý kiến ​​"các cơ quan có liên quan" để xử lý.

Các luật sư ở Serbia cho biết vi phạm các quy tắc cách ly nghiêm ngặt của đất nước là một hành vi phạm theo điều 248 của bộ luật hình sự, có thể bị phạt tiền hoặc án tù lên đến ba năm.

Trong giai đoạn đầu của đại dịch, một số người Serbia có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 bị tuyên án tù lên đến 3 năm vì không cách ly trong 14 ngày. Gần đây, một số bản án nhẹ hơn với mức phạt tiền khoảng 150.000 dinar (tương đương 33 triệu đồng).

Theo các luật sư Serbia, với tư cách là một nhân vật quan trọng của công chúng, Djokovic - một anh hùng dân tộc ở quê nhà - trong trường hợp bị kết tội, về mặt nguyên tắc có thể thương lượng để chuyển hình phạt thành phục vụ cộng đồng.

Trong khi đó, trong bài báo đăng trên tờ The Age, các nhà báo Anthony Galloway, Paul Sakkal và Ben Grubb cho rằng Djokovic có thể phải đối mặt với án tù lên đến 5 năm vì gian dối khi nhập cảnh vào Australia.

Thông tin được công bố cho biết: "Bộ Nội vụ đang xem xét kỹ vấn đề này. Hình phạt tối đa cho việc đưa ra bằng chứng sai lệch theo luật là mức án 5 năm tù".

Video Djokovic tập quần vợt ở Marbella ngày cuối năm 2021

Thiên Thanh