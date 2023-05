Bé An ‘Đất rừng phương Nam” gây bất ngờ vì giống Hùng Thuận lúc nhỏ

Xuất hiện ở vòng casting, Hạo Khang gây ấn tượng bởi nét lanh lợi, thông minh, khả năng nhập vai tốt dù chưa tham gia phim lớn nào. Bên cạnh đó, năng khiếu võ thuật, thể thao của em cũng trở thành một lợi thế khi hóa thân thành An và thực hiện các cảnh lội sông, leo cây, chèo thuyền…

Ngoại hình của bé An bản điện ảnh gây ấn tượng

Ở bản truyền hình Đất phương Nam, vai An do diễn viên Hùng Thuận đảm nhận. Gương mặt chân thành, ngây thơ, lối diễn tự nhiên giúp Hùng Thuận ghi dấu sâu đậm trong lòng người xem và sớm gặt hái thành công trong nghiệp diễn.

Nhìn phản ứng của khán giả trước first look poster Đất rừng phương Nam, có lẽ đạo diễn đã bước đầu thành công trong việc tìm ra một cậu bé An có thể mở khóa trái tim khán giả như Hùng Thuận từng làm được.

Đất rừng phương Nam phiên bản điện ảnh được kế thừa và phát triển từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi.

Bộ phim kể về hành trình phiêu lưu của An - một cậu bé chẳng may mất mẹ trên đường đi tìm cha. Cùng với An, khán giả sẽ trải nghiệm sự trù phú của thiên nhiên và nét đẹp văn hoá đặc sắc của vùng đất Nam Kì Lục Tỉnh, sự hào hiệp của những người nông dân bám đất bám rừng và tinh thần yêu nước kháng Pháp đầu thế kỉ 20.

Bên cạnh đó, tình cảm gia đình, tình bạn, tình người, tình thầy trò, tình yêu nước là những cung bậc cảm xúc sâu sắc sẽ đọng lại qua mỗi bước chân của An và đồng bạn.