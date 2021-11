Bé 9 tháng tuổi chết ở lớp trông trẻ tại Hà Nội: Thông tin mới nhất

Ngày 1/11, Văn phòng UBND TP Hà Nội có văn bản số 1713 gửi trưởng Công an huyện Thanh Trì về việc chuyển đơn kiến nghị của công dân Phạm Thanh Quang (ở xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội).

Theo nội dung văn bản, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 6467 ngày 14/9/2021 chuyển đến UBND TP Hà Nội đơn của ông Phạm Thanh Quang với nội dung: “Không nhất trí với việc Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì tạm đình chỉ điều tra vụ án con trai ông bị chết ngày 31/12/2020 tại Bệnh viện Bạch Mai; đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Ban tiếp công an TP Hà Nội chuyển đơn trên đến trưởng Công an huyện Thanh Trì để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Đề nghị trưởng Công an huyện Thanh Trì thông báo kết quả giải quyết về Ban Tiếp công dân TP Hà Nội để theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND TP Hà Nội.

Sau khi nhận được các thông báo trên, anh Phạm Thanh Quang cho biết, do thời gian vừa rồi diễn biến dịch bệnh phức tạp nên gia đình anh bây giờ mới nhận được những văn bản từ hồi tháng 9, 10. Trong đó, anh không đồng tình với với kết luận của Viện Pháp y Quân đội vì kết luận này không phản ánh không đúng thực tế.