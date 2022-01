Bé 8 tháng vào viện với hộp sọ bị nứt, 4 tháng sau cảnh sát bắt giữ 2 thủ phạm là kẻ không ai ngờ với thái độ thờ ơ đáng sợ

Theo thông tin trên kênh tin tức Fox29, sự việc bắt đầu từ hồi đầu tháng 9 năm 2021, một bé trai mới 8 tháng tuổi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ phát hiện đầu đứa trẻ có thương tích nặng, thậm chí hộp sọ bị nứt nhưng họ nghi ngờ không phải do tai nạn mà có sự tác động nào đó nên lập tức báo cảnh sát điều tra.



Ngày 4 tháng 9 năm 2021, Bộ phận Điều tra Chuyên biệt của Sở Cảnh sát trưởng thành phố San Bernardino, bang California (Mỹ), đã nhận được thông tin báo cáo từ Đơn vị Chăm sóc Đặc biệt dành cho Trẻ em của Trung tâm Y tế Đại học Loma Linda.



Theo đó, đơn vị này đưa ra cáo buộc về lạm dụng thể chất đối với một cậu bé 8 tháng tuổi bị rạn xương sọ. Đứa trẻ được bố mẹ gửi đến học tại Học viện Kiddie (một kiểu trường mầm non tư thục) ở thành phố Rancho Cucamonga.



Thời gian đầu, cảnh sát chưa thể xác định chính xác ai là kẻ gây ra thương tích nặng cho đứa trẻ ấy, từ phía gia đình hay từ phía nhà trường đều không có cơ sở khẳng định. May mắn là đứa trẻ đã dần bình phục sau chấn thương nặng.