Bé 7 tháng tuổi nguy kịch do gia đình nhầm sốt xuất huyết với rối loạn tiêu hóa

Ngày 27/6, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhi T. D. (7 tháng tuổi, nam, trú tại Đồng Tháp) trong tình trạng sốc sốt xuất huyết nặng.

Trước khi nhập viện 4 ngày, trẻ sốt nhẹ, tiêu chảy hơn 10 lần/ ngày, nôn ói. Ngày thứ 4, trẻ giảm sốt và tiêu chảy, nôn ói một lần. Gia đình đưa bé đến phòng khám tư cho uống thuốc, không rõ loại. Khi về nhà, bé D. đang ngủ thì co giật, tím môi. Người nhà đã đưa trẻ đến phòng khám đa khoa gần nhà để cấp cứu. Tại đây, bé được xử trí thở oxy, chống co giật bằng diazepam, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Trên đường chuyển viện, trẻ tiếp tục co giật.