Bé 6 tháng tuổi bắt đầu ăn dặm nên chọn loại thịt nào vừa tốt lại an toàn?

Vậy bé 6 tháng tuổi mới tập ăn dặm thì nên ăn loại thịt nào là tốt nhất, bổ dưỡng và an toàn?

# Các loại thịt tốt nhất cho bé 6 tháng ăn dặm

Thực tế ở tháng tuổi thứ 6, ăn dặm với bé vẫn là bữa phụ để bổ sung thêm dinh dưỡng, hơn nữa hệ tiêu hóa của trẻ còn non nớt và nhạy cảm. Do đó, việc lựa chọn loại thịt cho bé ăn cần hết sức cẩn trọng và phải có chọn lọc.



Theo chuyên gia, ở độ tuổi này bé chỉ nên ăn các loại thịt xoay quanh thịt gà, thịt heo và thịt bò… Không chỉ vậy, giữa các loại thịt trên cũng có sự khác nhau về thành phần dinh dưỡng và khả năng hấp thu.



Thịt lợn



Đối với bé 6 tháng, thịt heo là thực phẩm được các chuyên gia khuyên dùng nhất. Lý do là bởi loại thịt này chứa nhiều dinh dưỡng cần thiết như axit amin, creatin, glycogen, acid latic,… rất dễ hấp thu nên tốt cho hệ tiêu hóa non nớt của bé.