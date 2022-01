Bé 3 tuổi ở Hà Nội bị ghim đinh vào đầu vẫn chưa thể phẫu thuật

Ngày 24/1, bà Trần Liên Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết tình trạng của bé Đ.N.A., 3 tuổi ở Thạch Thất, Hà Nội bị đóng đinh vào đầu, vẫn đang rất nặng. Hiện bệnh nhi được điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu Nhi của bệnh viện, các bác sĩ vẫn đang nỗ lực cứu chữa cho bé.



Thông tin thêm, người nhà bé A. cho biết, bác sĩ nói, khi nào tình trạng sức khoẻ của bé A. tiển triển mới có thể phẫu thuật để lấy dị vật. Ngoài ra, bố bé A. cũng đã đi xét nghiệm máu để trong trường hợp cần thiết có thể truyền máu cho con.



Trước đó, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất tiếp nhận bé Đ.N.A., trong tình trạng nguy kịch, phim chụp X-quang cho thấy có đinh trong sọ, tiên lượng tử vong cao.



Theo BS Vương Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, ngày 17/1, bé A. được mẹ đưa đến viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Người mẹ này cho biết, do từ chiều gọi không thấy con tỉnh nên bà đưa A. đến viện.



Bệnh nhi được đặt ống, chụp phim chẩn đoán. Kết quả hộp sọ bé có hình ảnh cản quang. Bệnh nhi được chẩn đoán sơ bộ hôn mê nghi viêm màng não. “Do tình trạng bệnh diễn tiến nặng, kèm với dấu hiệu bất thường, chúng tôi đã chuyển bệnh nhi lên tuyến trên là Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, đồng thời báo cho công an huyện Thạch Thất”, BS Kiên nói.



Đáng chú ý, tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, kết quả phim chụp cắt lớp cho thấy bệnh nhi Đ.N.A. có hình ảnh như bị đinh bắn vào sọ. “Có 9 chiếc đinh. Bệnh nhân đang trong tình trạng rất nặng, đe doạ tử vong cao”, BS Kiên cho biết thêm.

Đối tượng Nguyễn Trung Huyên. Được biết, bố mẹ A. sinh được 3 người con, bé A. là con út. Tháng 6/2021, khi bố mẹ ly hôn, bé A. về sống với mẹ, còn người bố nuôi 2 chị lớn. Sau khi ly hôn, chị N.T.L. (27 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất), mẹ của bé A. có qua lại với người tình là Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất).



Thời gian ở cùng Huyên, bé A. đã 4 lần phải nhập viện. Trong đó có 1 lần có dị vật trong mũi phải điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, 1 lần có dị vật trong đường tiêu hoá, 1 lần ngộ độc thuốc trừ sâu và 1 lần bị đinh ghim vào đầu.



Để xác định nguyên nhân dẫn đến những tai nạn trên của bé A., cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập mẹ của bé A., đối tượng Nguyễn Trung Huyên cùng nhiều người có liên quan. Qua đấu tranh, Huyên khai nhận do không muốn nuôi dưỡng bé A., sợ ảnh hưởng mối quan hệ với nhân tình, hắn đã nảy sinh ý định hành hạ, sát hại bé gái 3 tuổi.



Theo khai nhận của Huyên, khoảng 8h ngày 17/1, khi chị L. đi làm, Huyên tát vào mặt cháu A. nhiều lần. Thấy cháu khóc, hắn nhẫn tâm găm đinh vào xung quanh vùng đỉnh đầu của cháu bé.



Sau đó hắn đưa bé gái đến chỗ người trông trẻ và quay lại phòng trọ ngủ. Khoảng 16h cùng ngày, Huyên đón cháu về trong tình trạng sức khỏe yếu, buồn nôn, không đứng vững. Khi về phòng trọ, chị Nguyễn Thị L. đã gọi xe taxi đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn tiếp tục điều trị.



Trước đó, nhiều lần Huyên cũng hành hạ cháu A. bằng các thủ đoạn khác nhau như cho uống thuốc trừ sâu, bắt nuốt đinh ốc vít, đánh gãy tay...



Liên quan tới vụ việc trên, ngày 20/1, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất) về tội Giết người.