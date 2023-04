Bé 3 tuổi được mẹ dạy 11 điều về giáo dục giới tính để tự bảo vệ bản thân

Thi thoảng con về quê, các bác hay muốn ôm ấp và thơm Sóc. Mình chưa từng bảo con là con ra bác bế đi. Bác gái thì thường Sóc sẽ thoải mái hơn trong việc này, nhưng các bác trai thì Sóc không thoải mái lắm. Lúc đó, hãy hỏi con rằng con có sẵn sàng không, mẹ ở đây và con sẽ an toàn, nếu con sẵn sàng con có thể ra, còn nếu không thì thôi. Mẹ đừng sợ mất lòng người lớn mà bảo con ra ôm ấp, hay để bác thơm má. Với con, họ hàng vẫn là những người không thân thiết lắm, vì con chưa thực sự hiểu một vòng gia đình với các mối liên hệ phức tạp trong hệ thống gia đình và xã hội. Ai quen con và thân thiết thì con thoải mái hơn thôi. Hãy tôn trọng cảm xúc của con lúc này. Mình cũng từng thẳng thắn chia sẻ với bác rể của Sóc rằng: Sóc chưa sẵn sàng, và em cũng dạy con là con cần có giới hạn thoải mái với người khác giới; sau đó, bác hoàn toàn thoải mái và bảo: À ra vậy.

9. Luôn nhắc nhở con: No kissing, No hugging, Just seeing

Một câu thần chú của nhà Sóc: Không hôn đâu, không ôm đâu, chỉ nhìn thôi nhá. Đấy là cách con sẽ phản hồi khi người lạ muốn ôm ấp mình. Câu này hết sức ngắn gọn và Sóc rất dễ nhớ.

10. Dạy con về vòng tròn an toàn

Tối qua chúng mình vừa có một cuộc trò chuyện ngắn về vòng an toàn của Sóc. Vòng an toàn nhất: Con có thể để lộ vùng riêng tư: Là với mẹ và bà ngoại. Vòng an toàn thứ 2: Con có thể thoải mái ôm ấp với ai: Mẹ, bà, bố. Vòng an toàn thứ 3: Con có thể sẵn sàng để ai ôm ấp và thơm má: bác Kiu, bác Hằng, bà Hương, bà Hạnh, bà Loan, bà Hoan... Vòng an toàn thứ 4: Con sẵn sàng để ai nắm tay: Các bác trai như bác Huy, bác Hiệp, bác Hưng...

11. Luôn nói về những ngữ cảnh đặc biệt

Như ở trên lớp, các cô trực tiếp dạy con sẽ là những người giúp con thay đồ, bảo vệ con và đảm bảo con an toàn. Con có thể nghe theo các cô và ôm các cô.

Khi con đi viện, các bác sĩ (không phân biệt giới) sẽ kiểm tra những vùng trên cơ thể con để xem con khoẻ hay ốm. Thông thường, mẹ cũng không nhất thiết phải thông báo cho con đó là bác sĩ nam hay nữ sẽ khám cho con, bởi các bác sĩ cũng không bao giờ phân biệt bệnh nhân nam nữ. Sự thông báo trước vô tình gợi cho con một lối suy nghĩ phân biệt. Khi con khám, lớn dần con thấy không thoải mái, mẹ và con lại tiếp tục nói về chủ đề này.



Theo Phụ nữ Việt Nam