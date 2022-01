Bé 3 tuổi bị nhân tình của mẹ găm đinh vào đầu: Cần làm rõ vai trò của người mẹ

Trên cơ sở kết quả xác minh xác định lời khai là đúng, lời khai này phù hợp với những dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân, phù hợp với lời khai của người làm chứng và số lần cháu bé nhập viện, kết quả điều trị vết thương thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can về nhiều tội danh, trong đó có tội Giết người theo khoản 1 điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, tội Cố ý gây thương tích theo điều 134 Bộ luật Hình sự và tội Hành hạ người khác theo điều 140 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, cơ quan điều tra sẽ làm rõ lời khai của bị can này để xác định hắn có hành vi ép cháu bé uống thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, bóp cổ cháu để đưa đinh viết vào miệng và đóng đinh vào đầu cháu bé hay không.

Bị can Nguyễn Trung Huyên tại cơ quan công an

Luật sư phân tích trong vụ việc này, bị can cố ý thực hiện hành vi, mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra, cháu bé không chết là do được cấp cứu kịp thời. Đây là hành vi nguy hiểm, có thể tước đoạt tính mạng nạn nhân, là hành vi giết người, bị can sẽ bị xử lý về tội Giết người với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là có tính chất côn đồ, phạm tội với người dưới 16 tuổi, thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, thực hiện hành vi phạm tội một cách man rợ... Hình phạt sẽ là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

"Đây là vụ việc gây rúng động dư luận, hành vi của gã nhân tình rất đáng lên án. Bởi vậy cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của bị can, làm rõ nhận thức của bị can và hậu quả đã gây ra đối với cháu bé và xã hội để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật", Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp nhận định.

Minh Tuệ