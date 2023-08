Bé 3 tháng tuổi tử vong do bạo hành chưa có khai sinh, từng nhập viện 2 lần

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền phối hợp Viện KSND huyện Long Điền đến khám nghiệm hiện trường và thực hiện các hoạt động điều tra ban đầu. Xác định nạn nhân là bé trai (SN 20/5/2023) chưa đăng ký khai sinh, tên thường gọi là Bo, là con trai của T.H.B.L. (SN 2008, thường trú TP Cần Thơ).

Nhận thấy nạn nhân tử vong có dấu hiệu bất thường, Công an huyện Long Điền đã phối hợp với cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh khám nghiệm tử thi cháu bé. Kết quả khám nghiệm xác định cháu bé tử vong do chấn thương sọ não có tác động ngoại lực.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định: T.H.B.L. khai có quan hệ tình dục với B.T.T. (SN 1998, thường trú huyện Đất Đỏ) dẫn đến mang thai. Ngày 17/10/2022, T. bị Công an huyện Đất Đỏ bắt giữ về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy". B.T.T. hiện đang chấp hành án phạt tù 18 tháng tại trại giam Xuyên Mộc.