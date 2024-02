Bé 2 tuổi tử vong, 3 người hôn mê do đốt than trong phòng kín

Chị L. và mẹ chị đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang; cháu bé sơ sinh đang được điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi An Giang.

Đốt than trong không gian kín sẽ nguy cơ gây ngộ độc khí CO. Khi hít phải một lượng lớn khí CO, nạn nhân có thể đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau cơ, hôn mê dẫn đến tử vong.

Sau khi bị ngạt khí CO, người bệnh dù hồi phục cũng sẽ để lại các di chứng như trí nhớ kém, giảm tập trung, vận động khó khăn,...