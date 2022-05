Bé 2 tuổi suy hô hấp nặng, bác sĩ nói trẻ mắc bệnh này dễ bị biến chứng nguy hiểm

Những em bé sơ sinh mắc bệnh giao mùa đang được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Trường hợp khác là bệnh nhi 14 ngày tuổi, có tiền sử đẻ non 34 tuần. Trẻ vào viện vì ho kèm theo bú kém, nôn trớ. Các bác sĩ đã thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng chẩn đoán suy hô hấp độ II do viêm phế quản phổi/sơ sinh non 34 tuần. Trẻ được chăm sóc, điều trị tích cực theo phác đồ. Sau 3 ngày điều trị, tình trạng còn nặng.

Nhiều cha mẹ vẫn còn chủ quan

Trước thực trạng gia tăng trẻ nhập viện do bệnh lý đường hô hấp thời điểm giao mùa, BS.CKI Nguyễn Thị Sơn – Phụ trách vị trí Phó Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết thời tiết giao mùa là một trong điều kiện thuận lợi làm gia tăng các bệnh lý đường hô hấp ở trẻ nhỏ như viêm phổi, viêm tiểu phế quản, viêm phế quản, hen phế quản, viêm mũi họng, viêm tai giữa… Bệnh có thể gây biến chứng suy hô hấp nghiêm trọng, nguy cơ tử vong ở nhóm trẻ dưới 2 tháng tuổi và nặng nề hơn ở trẻ sinh non khi mắc bệnh... nếu không được điều trị kịp thời, tích cực.



Theo bác sĩ Sơn, hiện nay dịch COVID-19 đã giảm nhiệt, nhưng nhiều phụ huynh vẫn còn e ngại dịch bệnh, tự sử dụng thuốc điều trị cho trẻ tại nhà không hiệu quả mới đến bệnh viện. Điều này là hoàn toàn sai lầm, vô tình làm cho bệnh con chuyển nặng dẫn đến việc châm sóc, điều trị khó khăn, thời gian hồi phục kéo dài hơn.