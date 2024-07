BB Trần tập 2 tháng để có 20 giây chơi violin tại 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Your browser does not support the video tag.

Tiết mục của BB Trần tại "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Tập 2 chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai vừa lên sóng với nhiều tiết mục ấn tượng. Trong số các nhân tố được xem là “ẩn số" của chương trình, tiết mục của BB Trần trong tập này đã khiến khán giả "đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác".

Phần thi đã giúp anh vượt qua Trọng Hiếu, Neko Lê, Thanh Duy và S.T Sơn Thạch để giành được số điểm cao nhất nhóm.



BB Trần gây bất ngờ với khả năng chơi violin.