BB Trần, Hải Triều như người khổng lồ trên sàn diễn thời trang

2 đôi chân dài miên man khó ai sánh kịp.

Trước đó, BB Trần tỏa sáng trong thiết kế jumpsuit xuyên thấu, cá tính.



Hải Triều gây chú ý với mái tóc ngắn màu hồng cùng áo choàng màu cầu vồng - tượng trưng cho cộng đồng LGBT.



Trong vai trò first face, Lệ Nam sexy hết nấc với mốt không nội y, khoe body gợi cảm. Đôi mắt hút hồn, thần thái sắc lạnh giúp chân dài 9X trở thành một trong những điểm nhấn tại show thời trang này. Cô thành công truyền tải ý nghĩa của BST "Trúc": Khẳng khái, mạnh mẽ nhưng hết sức mềm dẻo trong gió.