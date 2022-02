Bayern thắng đậm, một mình Marco Reus 'chấp hết' M’Gladbach

Trên sân Signal Iduna Park, đội trưởng Marco Reus đã có một trận đấu chói sáng khi ghi 2 bàn và và hat-trick kiến tạo cho Malen, Mariuz Wolf, Moukoko lập công. Trung vệ Emre Can ấn định tỉ số 6-0 với cú sút 11m hoàn hảo khép lại trận thắng đậm cho Dortmund. Đội bóng của HLV Marco Rose vẫn tiếp tục bám đuổi Bayern Munich với 6 điểm ít hơn.

Marco Reus chói sáng với 2 bàn thắng và 3 lần kiến tạo cho đồng đội lập công.

Ở một trận đáng chú ý khác, RB Leipzig cũng giành được thắng lợi rất ấn tượng 6-1 ngay trên sân của Hertha Berlin. Đây là trận đấu mà đội chủ nhà sau khi tìm được bàn gỡ do công của Jovetic phải đá thiếu người từ phút 62 do Kemps phải nhận thẻ đỏ. Với ưu thế về mặt quân số, Leipzig ghi thêm đến 5 bàn do công của Nkunku (2 bàn), Olmo, Haidara và Poulsen để ra về với 3 điểm trọn vẹn.