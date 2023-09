Bayern Munich lại thắng đậm ở Cúp Quốc gia Đức

Vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup) tiếp tục vào đêm nay với tâm điểm là các cặp đấu: Newcastle vs Man City, Chelsea vs Brighton và Brentford vs Arsenal. Serie A và La Liga cũng tiếp tục với những trận đấu đáng chú ý của Inter Milan, Napoli, Real.