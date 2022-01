BẪY TỬ THẦN "TAM GIÁC QUỶ" KHIẾN HÀNG NGHÌN MÁY BAY MẤT TÍCH BÍ ẨN TẠI MỸ 

Năm 1941, Trung úy Leonard C. Lydon nhảy dù tiếp đất an toàn sau khi phi đội máy bay chiến đấu của Lục quân Mỹ do ông điều khiển bị lạc trên núi. Chiếc P-40 của Lydon rơi trong vòng 1,6 km từ nơi ông nhảy xuống ở Công viên Quốc gia Kings Canyon và Sequoia hẻo lánh. Cho đến nay, xác máy bay vẫn chưa được tìm thấy.

Theo kết quả điều tra vụ mất máy bay ném bom thứ hai, máy bay của cơ trưởng Darden đã gặp nhiễu động do gió lớn và bắt đầu mất áp suất thủy lực. Khi Darden nhìn thấy phía trước giống như một bãi đất trống phủ đầy tuyết, ông đã yêu cầu các thành viên phi hành đoàn nhảy ra ngoài, nhưng chỉ có hai người nhảy. Cuộc điều tra cho thấy, phi công có lẽ đã nhầm bãi đất trống phủ đầy tuyết với hồ nước đóng băng. Tuy nhiên, hai binh sĩ nhảy dù khỏi máy bay và may mắn sống sót kể lại rằng, hồ nước không hề bị đóng băng. Cuối cùng, máy bay được tìm thấy ở độ sâu khoảng 60 m dưới mặt nước và 5 thành viên phi hành đoàn còn lại vẫn ở nguyên vị trí.

Dọc theo rìa phía đông của Tam giác Nevada là Vùng 51. Theo Không quân Mỹ, địa điểm này đã được sử dụng từ năm 1955 để phát triển và thử nghiệm vũ khí cũng như máy bay. Tuy nhiên, điều gì chính xác đang diễn ra bên trong Vùng 51 vẫn là câu hỏi mà rất nhiều người đã cố gắng lý giải trong hàng chục năm qua. Hàng loạt đồn đoán được đưa ra về khu vực được mệnh danh là "tuyệt mật nhất nước Mỹ" và một trong những nơi bí ẩn nhất thế giới, trong đó giả thuyết được nhiều người tin tưởng là trong Vùng 51 có người ngoài hành tinh và vật thể bay không xác định (UFO).

"Tam giác quỷ" Nevada nằm gần Vùng 51 bí ẩn của Mỹ (Ảnh: News.com.au).

Vì vai trò tuyệt mật, an ninh xung quanh Vùng 51 được siết chặt so với các khu vực khác. Do vậy, một số người suy đoán rằng lý do thực sự khiến nhiều máy bay dân dụng biến mất trong khu vực là do quân đội Mỹ đã hạ gục bất kỳ máy bay nào đến quá gần Vùng 51.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tin rằng những vụ mất tích máy bay có thể do điều kiện địa lý và khí quyển của khu vực "Tam giác quỷ". Dãy núi Sierra Nevada chạy vuông góc với luồng gió lớn ở Thái Bình Dương, kết hợp với các đỉnh núi cao, dốc và dãy núi hình chữ V đã tạo ra những luồng gió bất thường và không thể đoán trước. Hiện tượng thời tiết này đôi khi được gọi là "Sóng núi", khiến các máy bay bị xé toạc từ trên không và rơi xuống.

Khu vực này đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi hiện tượng "Sóng núi". Những luồng gió chuyển động nhanh từ Thái Bình Dương đập vào các sườn núi dốc, tạo ra một hiệu ứng nguy hiểm có thể nâng một chiếc máy bay nhỏ lên theo luồng gió như một người lướt trên sóng. Nếu ở trên biển, người lướt sóng có thể được nâng lên và kéo xuống theo ngọn sóng, còn trên hoang mạc, máy bay có nguy cơ gặp nạn do va đập với mặt đất cứng.

Các giả thuyết khác bao gồm lỗi của phi công. Những phi công thiếu kinh nghiệm sẽ gặp khó khăn trong việc xử lý tình huống bất ngờ, khi bay vào vùng nhiễu động và mất phương hướng tại khu vực có địa hình đồi núi hiểm trở.

John Kelly từng bay qua Nevada từ năm 1974 và nghe nói về "Tam giác quỷ" Nevada trên một chương trình truyền hình. "Có khả năng sẽ xảy ra nhiều vụ rơi máy bay hơn do không khí trên núi, nhưng tôi không nghĩ đó là một hiện tượng lạ. Những người bay qua các dãy núi đã đánh giá sai áp suất không khí", ông Kelly nhận định.

Nhà khí tượng học Kelly Redmond tại Viện Nghiên cứu Sa mạc nói rằng, việc gặp phải gió núi Sierra Nevada giống như bị cuốn vào thác Niagara. "Khi những cơn gió nổi lên, chúng di chuyển khá êm đềm ở phía tây, sau đó chúng tăng tốc khá nhanh và gây nhiễu động trong những tình huống như vậy. Một máy bay nhỏ rất dễ bị vướng vào luồng gió ở phía dưới nhưng không đủ sức để thoát ra", chuyên gia Redmond cho biết.

Tuy vậy, cho đến nay, vẫn chưa có giả thuyết nào thực sự được xác nhận. Câu hỏi về số phận thực sự của hàng nghìn máy bay mất tích tại "Tam giác quỷ" Nevada vẫn còn để ngỏ.

Thành Đạt

Theo 9 News, Sun, Dailymail