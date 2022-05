Bảy triệu chứng sớm có thể là dấu hiệu nhiễm biến thể Omicron

Bà cho biết một bệnh nhân nam khoảng 33 tuổi nó rằng anh ta "vô cùng mệt mỏi trong vài ngày trở lại đây".



Một bệnh nhân khác nói rằng người này không phải bị đau họng là miêu tả đúng hơn là "ngứa họng".



Một số triệu chứng phổ biến của biến thể Omicron, theo bác sĩ Coetzee là: rất mệt mỏi, sốt, đau người, đau đầu, toát mồ hôi ban đêm, sổ mũi và ngứa họng.

Unben Pillay, một dược sĩ tại Johannesburg (Nam Phi), trong một cuộc họp báo của Bộ Y tế Nam Phi cho biết hiện "vẫn còn sớm" để đưa ra các nhận định về biến thể Omicron, tuy vậy, hầu hết các ca nhiễm ông đã xem xét đều có triệu chứng nhẹ.



"Chúng tôi thấy các biện nhân bị sốt, toát mồ hôi ban đêm và đau người," Pillay nói.



Các bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron cũng không bị ho dai dẳng hay mất khứu giác, vị giác, vốn là các triệu chứng thường thấy của những biến thể khác.



Lý giải nguyên nhân Omicron gây triệu chứng khác, tờ Daily Express cho rằng đột biến của biến thể này có thể đã làm thay đổi cách virus tác động tới tế bào miễn dịch.



Nhiều triệu chứng kể trên, chẳng hạn sốt và sổ mũi, chủ yếu là do hệ miễn dịch phản ứng với việc cơ thể nhiễm virus, không phải là tổn thương do virus gây ra.



Sự khác biệt ở phản ứng miễn dịch có thể lý giải vì sao các bệnh nhân trải qua triệu cchuwng hác nhau, dù nhiễm cùng một loại virus hay biến thể virus.



WHO cho rằng giới khoa học sẽ cần vài tuần để biết được biến thể có ảnh hưởng như thế nào tới việc chẩn đoán, điều trị và tiêm chủng.