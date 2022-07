Bay mất hàng chục nghìn tỷ, tháng đen tối của tỷ phú bán lẻ Việt

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/7, cổ phiếu MWG của Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động do đại gia Nguyễn Đức Tài làm chủ tịch giảm 1.100 đồng/CP, tương đương giảm 1,8% còn 61.500 đồng/CP. Đây cũng là phiên giảm thứ 5 liên tiếp và kể từ đầu tháng 7, cổ phiếu MWG giảm 10.000 đồng/CP, tương đương mức giảm 14%.

Biểu đồ cổ phiếu MWG

Tương tự, trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 15/7, cổ phiếu cổ phiếu MSN của Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan đạt 101.200 đồng/cp giảm 9,6% so với cuối tháng 6. Với mức giảm này, giá trị vốn hóa của MSN còn 144 nghìn tỷ đồng, tụ giảm mất 15,4 nghìn tỷ đồng.

Trong quý I/2022, WinCommerce (WCM), thuộc sở hữu của Tập đoàn MaSan đã mở mới 109 điểm bán lẻ, là chuỗi quy mô lớn duy nhất có số lượng cửa hàng gia tăng đáng kể trong 4 tháng đầu năm 2022.

Kết quả, doanh thu quý I, WCM tăng 0,8% so với cùng kỳ và tăng 5,7% so với quý IV/2021. Với kế hoạch mở mới 300 cửa hàng trong quý II/ 2022 và kỳ vọng phát triển doanh thu tại các điểm bán hiện hữu, WCM dự kiến doanh thu trong quý II/2022 sẽ tăng 6% so với cùng kỳ năm 2021 và dự kiến đà tăng trưởng cao về cuối năm 2022.