Bẫy lừa tinh vi qua mạng xã hội

Your browser does not support the video tag.

Người ít thì mất vài chục triệu, người nhiều thì mất đến vài trăm triệu đồng. Đây không phải là thủ đoạn mới nhưng vì cả tin đã nhiều trường hợp bị sập bẫy các thủ đoạn lừa đảo này.