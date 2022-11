Bảy lợi ích 'như thần dược' cho sức khỏe được khoa học chứng minh của omega-3

Omega-3 là một thuật ngữ chung được sử dụng để mô tả một nhóm các axit béo không bão hòa với một liên kết đôi cụ thể trong cấu trúc hóa học của chúng, chẳng hạn như axit eicosapentaenoic (EPA), axit docosahexaenoic (DHA) và axit alpha-linolenic (ALA).



Tiến sĩ Claire Thomas, bác sĩ y khoa và trưởng nhóm nội dung lâm sàng tại Evergreen Life cho biết: “Chúng được gọi là 'axit béo thiết yếu' vì cơ thể chúng ta không thể tạo ra chúng và chúng ta chỉ có thể nhận được chúng thông qua chế độ ăn uống. Ngoài thực phẩm chức năng, có một số nguồn omega-3 tuyệt vời được tìm thấy trong các loại thực phẩm khác. Không có gì ngạc nhiên khi các loại cá nhiều dầu như cá thu, cá hồi và cá trích chứa đầy omega-3. Quả óc chó, đậu nành, hạt chia và hạt lanh cũng là những lựa chọn tuyệt vời vì cung cấp omega-3 ".



Các nhà khoa học đã nghiên cứu những lợi ích tiềm năng của omega-3 trong nhiều năm. Theo tạp chí Dinh dưỡng, những chất dinh dưỡng này đã được chứng minh là yếu tố chính trong việc giảm mức độ viêm, một yếu tố nguy cơ chính gây ra nhiều bệnh mãn tính. Trên thực tế, omega-3 có thể rất quan trọng đối với hệ tim mạch, thần kinh và hệ miễn dịch của chúng ta.



Thomas cho biết: “Một số nghiên cứu chỉ ra đặc tính chống viêm của nó cũng có thể có lợi cho các bệnh như viêm khớp dạng thấp và các bệnh viêm và thoái hóa khớp khác cũng như các bệnh viêm ruột”.



Những tác dụng tuyệt vời của omega-3:



1. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch



Một trong những lợi ích được nghiên cứu rộng rãi nhất của omega-3 là áp dụng cho hệ thống tim mạch của chúng ta, với hầu hết các nghiên cứu cho thấy nó có tác dụng bảo vệ tim mạch rất cao.



Theo một đánh giá hệ thống lớn của Cochrane, những axit béo này có thể làm giảm đáng kể nguy cơ tử vong do bệnh mạch vành và các biến cố về tim, trong khi ALA cũng có thể giúp ngăn ngừa rối loạn nhịp tim.



Omega-3 có thể tăng cường sức khỏe tim mạch của chúng ta theo một số cách. Abbas Kanani, dược sĩ tại Chemist Click cho biết: “Chúng là yếu tố cơ bản trong việc tạo ra các hormone điều chỉnh quá trình đông máu, co và giãn thành động mạch và chứng viêm. Điều này có thể có lợi cho bệnh tim mạch vì chúng có tác dụng làm giảm mảng bám trong động mạch tim".



Axit béo omega-3 cũng có thể cải thiện hoạt động của nội mô - một lớp màng mỏng lót bên trong tim và mạch máu. Như đã mô tả trong phần Xơ vữa động mạch, đó là vì chúng có thể giúp kiểm soát lượng chất lỏng được vận chuyển trong máu, và cách mạch máu giãn ra và co lại.



Học được thực hiện trên những bệnh nhân thừa cân mắc hội chứng chuyển hóa cũng cho thấy omega-3 có thể giúp cân bằng lipid máu, đặc biệt bằng cách giảm mức cholesterol LDL 'xấu'..



2. Tăng cường khả năng miễn dịch



Gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra một lợi ích tiềm năng khác của omega-3 - giúp hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn. Họ đã chỉ ra rằng, những axit béo này có thể ảnh hưởng đến thành phần của vi khuẩn đường ruột của chúng ta, do đó có thể có tác động tích cực đến sức khỏe đường ruột. Vì hệ tiêu hóa của chúng ta là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại các vi khuẩn có hại, nên omega-3 có thể có tác động gián tiếp, nhưng trên phạm vi rộng, đối với toàn bộ hệ thống miễn dịch của chúng ta.



Các axit béo này cũng đã được chứng minh là có khả năng kích thích sản xuất các kháng thể và điều chỉnh hoạt động của các tế bào bạch cầu, theo Tạp chí Khoa học Phân tử Quốc tế.



3. Giữ cho bộ não khỏe mạnh



Omega-3 có thể cần thiết cho hoạt động bình thường của hệ thống thần kinh trung ương của chúng ta và đặc biệt là não bộ. Trên thực tế, chúng đã được chứng minh là có thể ngăn ngừa hoặc làm chậm sự tiến triển của các bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh Parkinson và bệnh Alzheimer, theo báo cáo trên Tạp chí Khoa học Phân tử Quốc tế.



Có một số lý do tại sao những axit béo này có thể có lợi cho hệ thần kinh của chúng ta. Theo một bài báo trên Frontiers in Aging Neuroscience, những hợp chất này được tìm thấy rất nhiều trong màng tế bào não, và chúng có thể ảnh hưởng đến cách các tế bào thần kinh giao tiếp với nhau. Và theo một bài đánh giá khác trên tạp chí Nutrients, DHA là một trong những thành phần quan trọng của sự phát triển não và mắt khỏe mạnh. Axit béo đặc biệt này cũng có thể đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tâm thần trong suốt thời thơ ấu. Bằng chứng cho thấy rằng lượng omega-3 thấp có thể làm tăng nguy cơ phát triển chứng Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), tự kỷ, rối loạn lưỡng cực và trầm cảm.



Thomas cho biết thêm: “Các nghiên cứu chỉ ra rằng, những người thường xuyên tiêu thụ omega-3 ít bị trầm cảm hơn. Mặc dù các nghiên cứu hướng tới việc EPA giúp điều trị các chứng rối loạn tâm thần kinh nghiêm trọng hơn là tương đối gần đây, nhưng chúng dường như chỉ ra rằng mối liên hệ là ở đó.”



4. Góp phần vào sức khỏe của mắt



Vì omega-3 là một thành phần cấu trúc quan trọng của võng mạc nên nó đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe của mắt. Vai trò của võng mạc là thu nhận ánh sáng đi vào mắt của bạn và chuyển nó thành những hình ảnh bạn nhìn thấy. Nếu không có các axit béo quan trọng này, bạn có thể gặp các vấn đề về thị lực.



Kanani nói: “Omega-3 tối ưu hóa sự biến đổi của màng tế bào cảm thụ ánh sáng, độ dày võng mạc, chức năng và cung cấp vai trò bảo vệ. Mức độ lành mạnh của DHA cũng bảo vệ chống lại thiệt hại do tiếp xúc với ánh sáng chói và căng thẳng oxy hóa.”



Các nhà khoa học từ Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ gợi ý rằng, những axit béo này thậm chí có thể bảo vệ chống lại các bệnh về mắt tân mạch, chẳng hạn như bệnh võng mạc tiểu đường và thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Cả hai tình trạng này đều có thể dẫn đến mù lòa và cả hai đều thiếu các lựa chọn điều trị không có tác dụng phụ bất lợi.



5. Cải thiện sức khỏe làn da



Một trong những lợi ích ít được biết đến của omega-3 và EPA nói riêng là nó có thể góp phần giúp làn da khỏe mạnh hơn.



Thomas cho biết: “Việc bổ sung EPA một cách lành mạnh không chỉ giúp giữ ẩm cho da mà còn làm giảm nguy cơ và ảnh hưởng của mụn trứng cá. Thật vậy, như được mô tả trong một nghiên cứu từ tạp chí Phòng khám Da liễu, omega-3 có thể giúp cải thiện độ ẩm của da và cân bằng sản xuất dầu, cũng như giảm nguy cơ lão hóa sớm. Trên thực tế, những axit béo này có thể là chìa khóa để kiểm soát hiệu quả các bệnh viêm da.



Theo báo cáo trên Tạp chí Khoa học Phân tử Quốc tế, bổ sung omega-3 và omega-6 kết hợp dường như có hiệu quả trong việc điều trị các triệu chứng của viêm da dị ứng , bệnh vẩy nến và mụn trứng cá.



6. Giữ cho xương khỏe mạnh



Một số lợi ích của omega-3 có thể liên quan đến sức khỏe của xương. Một bài đánh giá trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh báo cáo rằng, một số nghiên cứu đáng kể cho thấy những axit béo này có thể giúp cải thiện mật độ khoáng của xương và một số dấu hiệu chu chuyển xương.



Theo một phân tích tổng hợp được công bố trên Climacteric, omega-3 đặc biệt có thể ảnh hưởng đến mức độ osteocalcin ở phụ nữ sau mãn kinh. Osteocalcin là một loại hormone protein liên quan đến việc duy trì và tái tạo mô xương, và phụ nữ sau mãn kinh có nguy cơ bị loãng xương đặc biệt cao .



Các nhà khoa học gần đây đã phát hiện ra rằng, các nguồn omega-3 khác nhau có thể có tác động khác nhau đến quá trình tái tạo xương. Ví dụ, dầu hạt lanh có thể cải thiện cấu trúc xương tốt hơn, trong khi dầu cá có thể thúc đẩy mật độ khoáng xương cao hơn.



Kanani cho biết thêm: “ Các đặc tính chống viêm có trong omega-3 có thể giúp giảm cường độ đau ở nhiều khớp trên cơ thể bạn, với các nghiên cứu cho thấy nó có thể cải thiện đáng kể tình trạng đau khớp ở những người bị viêm khớp dạng thấp . Chúng cũng tạo thành sự hỗ trợ cho các prostaglandin, giúp điều chỉnh hệ thống miễn dịch của chúng ta và chống lại chứng viêm khớp”.



7. Ảnh hưởng đến giấc ngủ



Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy, omega-3 có thể đóng một vai trò trong việc điều hòa giấc ngủ. Theo một bài báo trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ, những người có lượng axit béo hấp thụ thường xuyên cao hơn dường như cần ngủ ít hơn.



Hơn nữa, axit béo omega-3 có thể giúp cải thiện giấc ngủ ở trẻ sơ sinh . Điều này có thể là do chúng giúp tổ chức và trưởng thành thói quen ngủ-thức của họ, trong khi không ảnh hưởng đến tổng thời lượng hoặc hiệu quả của giấc ngủ.