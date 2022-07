Bảy loại rau quen thuộc giúp giảm viêm và làm chậm lão hóa

Ớt chuông là một loại rau đa năng, có thể nấu chín hoặc ăn sống. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chúng cũng hữu ích trong việc kiểm soát chứng viêm để làm chậm quá trình lão hóa.



"Ớt chuông có nhiều vitamin A và C, là những chất chống oxy hóa tự nhiên. Giàu chất xơ và nước làm cho ớt chuông trở thành loại rau dưỡng ẩm hiệu quả. Hàm lượng chất chống oxy hóa cao cũng giúp chúng có khả năng chống viêm”, Tiến sĩ Dana Ellis Hunnes, chuyên gia dinh dưỡng, cho biết.



Bông cải xanh



Bông cải xanh là một lựa chọn giàu chất dinh dưỡng khác, đặc biệt là có hàm lượng sulfurophane cao, là chất chống oxy hóa tự nhiên tốt cho sức khỏe và cả chống viêm. Tiến sĩ Hunnes thông tin, bông cải xanh có rất nhiều protein thực vật so với các loại rau khác.



Vì vậy bạn có thể thêm loại rau này vào bữa tối tiếp theo của mình để làm chậm tỷ lệ mắc các bệnh về tuổi tác có liên quan đến viêm mạn tính.



Khoai tây



Có nhiều ý kiến ​​trái chiều về khoai tây do chứa nhiều carb, nhưng sự thật loại rau củ này chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng hữu ích có thể làm chậm quá trình lão hóa.



Chuyên gia dinh dưỡng cho biết: “Khoai tây là một thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, chất xơ, kali, vitamin C và có thể chống lại các gốc tự do. Khoai tây có thể làm giảm viêm, cholesterol và huyết áp trong cơ thể".



Rau lá xanh



Rau lá xanh là một loại thực phẩm quan trọng có thể thêm vào chế độ ăn uống với nhiều lợi ích cho sức khỏe.



"Các loại rau xanh như rau chân vịt, cải xoăn, rau cải lông, xà lách là nguồn cung cấp nhiều loại vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Chúng cung cấp cho cơ thể các loại vitamin A, C, E và K, sắt, kali, canxi, magiê và chất xơ. Bổ sung các loại rau lá xanh đậm trong chế độ ăn uống có thể giúp giảm viêm trong cơ thể và hỗ trợ sức khỏe tổng thể", chuyên gia dinh dưỡng Mandy Tyler giải thích.



Tỏi