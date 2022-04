Bay flycam dò đường kéo thi thể người đàn ông dưới hầm đá sâu 100m

Nhìn xuống dưới, mọi người bàng hoàng phát hiện ông H. này nằm dưới vực sâu khoảng 100m.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an TP Dĩ An và tỉnh Bình Dương đã đến hiện trường, do khu vực ông H. gặp nạn núi đá lởm chởm, hố sâu nên công tác tiếp cận khó khăn.