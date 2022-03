Bảy điểm nhấn trong tuyên bố chung Nhật Bản-Ấn Độ

Các nhà lãnh đạo cũng đề cập Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP), vốn đề cao nguyên tắc pháp quyền, rộng mở, tự do, minh bạch và bao trùm.

Hai Thủ tướng nhấn mạnh tầm nhìn chung về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và bao trùm, không bị ép buộc. Nhật Bản ủng hộ Sáng kiến các đại dương Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPOI) của Ấn Độ và sẽ tham gia với tư cách đối tác chính về trụ cột kết nối của IPOI.

Hội nghị không chỉ thảo luận về xây dựng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và bao trùm, mà còn đề cập chủ nghĩa khủng bố ở Afghanistan-Pakistan, Triều Tiên, giải trừ vũ khí, thách thức ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Biển Đông và Biển Hoa Đông

Thứ hai, Tuyên bố chung khẳng định ưu tiên duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Hai bên bày tỏ sự quan tâm chung đến an toàn và an ninh của lĩnh vực hàng hải, tự do hàng hải và hàng không, thương mại hợp pháp không bị cản trở và giải quyết hòa bình các tranh chấp, tôn trọng đầy đủ các tiến trình pháp lý và ngoại giao phù hợp với luật pháp quốc tế.

Đồng thời, hai Thủ tướng bày tỏ “quyết tâm tiếp tục ưu tiên vai trò của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác, kể cả trong lĩnh vực an ninh hàng hải để giải quyết những thách thức đối với trật tự hàng hải dựa trên luật lệ ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phi quân sự hóa và tự kiềm chế”.

Đặc biệt, cần sớm hoàn thiện Bộ quy tắc ứng xử (COC) thực chất và hiệu quả ở Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, mà không phương hại đến quyền và lợi ích của tất cả các bên, kể cả nước không tham gia đàm phán. Điều này rất quan trọng khi Trung Quốc đang hành xử ngày một quyết đoán và được cho là đã quân sự hóa hoàn toàn ba đảo ở Biển Đông.

Củng cố liên kết kinh tế

Thứ ba, hai bên quyết tâm củng cố nền kinh tế hai nước, “được hỗ trợ bởi các dòng đầu tư và thương mại song phương mạnh mẽ thông qua chuỗi cung ứng toàn cầu đa dạng, linh hoạt, minh bạch, rộng mở, an toàn và có thể dự đoán được, nhằm mang lại an ninh kinh tế và sự thịnh vượng cho nhân dân hai nước”.